فريق “تدخل سريع” يهرّب الخادمات.. الكويت غاضبة من  السفارة الفلبينية

استدعت الخارجية الكويتية سفير الفلبين للاحتجاج على مقطع فيديو يظهر إشراف عاملين في السفارة على “فريق تدخل سريع”، لتهريب خادمات المنازل، إضافة لتصريحات صدرت من بعض مسؤولي بلاده، اعتبرت السلطات الكويتية أنها تنطوي على إساءة بالغة لها.

وأكدت الخارجية الكويتية للسفير أن “التصرفات التي قام بها بعض العاملين في سفارة جمهورية الفلبين، تمثل إخلالًا وتجاوزًا للأعراف الدبلوماسية التي تحكم علاقات البلدين”.

وأعرب مصدر حكومي عن أسفه “لمثل هذه الممارسات التي من شأنها الإساءة والمساس بعلاقات الصداقة بين البلدين، واعتبرها تتناقض مع ما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

وأظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي فريق “تدخل سريع” فلبيني يهرّب العمالة المنزلية من منازل المواطنين الكويتيين في مركبات تحمل لوحات دبلوماسية.

وأقرَّ السفير الفلبيني لدى الكويت ريناتو أوفيلا بصحة هذا المقطع، معترفًا أن “الفريق يقوم بعمليات كهذه منذ أكثر من شهر، وأنّه أنقذ حالات كثيرة من منازل مخدوميها في جميع مناطق الكويت”.

ونقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية عن أوفيلا قوله إن “تدخل الفريق يحدث عند الحالات الطارئة التي لا يمكنها انتظار مخاطبة وزارتي الداخلية والخارجية الكويتيتين لتدخلهما”، معتبرًا أن ذلك “أمر طبيعي”.

وكانت الكويت شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية عمليات فرار كبيرة ولافتة للعاملات الفلبينيات بعد التصريحات التي أطلقها الرئيس رودريغو دوتيرتي، والتي شلّت سوق العمالة المنزلية في الكويت.

إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى قوله إنّ “مانيلا وضعت مزيدًا من الشروط، لكي تعود عمالتها إلى السوق الكويتي”، مضيفًا أن “الخارجية الكويتية تعكف حاليًا على دراستها، وأنه لن يوقّع أي قرار يمس المواطن وحقوقه”.

وبحسب المصدر”لن يتم تحديد موعد زيارة الرئيس الفلبيني المزمعة إلى الكويت، حتى يصل الجانبان إلى اتفاق نهائي”.