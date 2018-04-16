تحديد تاريخ زيارة الرئيس الفلبيني إلى الكويت لحل مشكلة العمالة

أعلن السفير الفلبيني في الكويت ريناتو فيلا، أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيريتي، سيزور الكويت في الـ 30 من شهر نيسان/ إبريل الجاري، ليشهد التوقيع على اتفاقية بين البلدين لحماية العمالة الفلبينية.

وجاءت تصريحات السفير الفلبيني خلال لقائه اليوم الإثنين مع المسؤولين بوزارة الخارجية الكويتية لإبلاغهم بموعد الزيارة، وذلك عقب توجيه دعوة سابقًا من الحكومة الكويتية إلى دوتيريتي لزيارة البلاد من أجل حل مشكلة العمالة، وفقًا لصحيفة “الصدارة نيوز” المحلية.

وقال السفير الفلبيني إن “موعد الزيارة ليس نهائيًا إلا بعد قيام الديوان الأميري الكويتي بتأكيد عدم تعارض التوقيت مع التزامات الأمير المقررة، ولأنه يتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن غدًا الثلاثاء”.

وأضاف السفير فيلا “أنه في حالة عدم نجاح الطرفين في التوصل إلى اتفاق بشأن توقيت الزيارة، إنهما سيحاولان حصر توقيت اللقاء في أوائل شهر أيار/ مايو المقبل قبيل شهر رمضان”.

وكان الرئيس الفلبيني قد أعلن منذ أيام أنه سيزور الكويت ليشهد التوقيع على الاتفاقية بين البلدين تضع حدًّا لمشكلة العمالة، من خلال توفير مجموعة من الضمانات منها.

وكانت الفلبين قد أعلنت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، تعليق إرسال عمالتها إلى الكويت، عقب تصريحات الرئيس دوتيريتي حول انتهاكات تتعرض لها عاملات الخدمة المنزلية الفلبينيات، أدت إلى انتحار عدد منهن، بالإضافة إلى قضية الخادمة المجمدة التي عثر عليها داخل ثلاجة.