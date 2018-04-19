قطر: شاركنا في اجتماع عسكري أمريكي عربي في الرياض

اختتم اجتماع عسكري أمريكي عربي، يوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها قطر، إضافة لمصر والأردن وقائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل؛ لبحث الشؤون الأمنية والإقليمية ومحاربة التطرف، بحسب بيان قطري.

وأفاد البيان الصادر عن مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية، بأن رئيس الأركان القطري غانم بن شاهين الغانم، شارك في الاجتماع، الذي تواصل على مدار يومين.

وتعد هذه ثاني زيارة لرئيس الأركان القطري للسعودية خلال أسبوع، بعد مشاركته، يوم الإثنين، في ختام تمرين “درع الخليج المشترك 1″، الذي جرى بالمملكة على مدار شهر، بمشاركة 24 دولة من بينها قطر، ودول السعودية والإمارات والبحرين ومصر التي أعلنت مقاطعتها منتصف العام الماضي.

ووفق البيان نفسه، فإن الاجتماع العسكري الأمريكي العربي عُقد برئاسة مشتركة من رئيس الأركان السعودي فياض بن حامد الرويلي، وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل.

وأشار إلى أن الاجتماع بحث إستراتيجية الدفاع الأمريكية للعام 2018، والشؤون الأمنية والإقليمية وملف محاربة التطرف.

وتأتي مشاركة رئيس الأركان القطري في الاجتماع بعد ما كشفت قطر، يوم الأربعاء، للمرة الأولى مشاركتها في تمرين “درع الخليج المشترك 1″، ليكون أول تمرين عسكري مشترك بين الدوحة والدول المقاطعة لها منذ بدء الأزمة الخليجية قبل نحو عام.

وحتى مساء يوم الخميس، لم يصدر تعليق رسمي سعودي حول ما أوردته وزارة الدفاع القطرية بشأن هذا الاجتماع، وبشأن إعلان الدوحة مشاركتها في تمرين “درع الخليج المشترك 1”.