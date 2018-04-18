قطر: شاركنا في مناورات “درع الخليج المشترك 1” بدعوة سعودية

قالت قطر، اليوم الأربعاء، إنها شاركت في فعاليات تمرين “درع الخليج المشترك 1” الذي جرى شرقي السعودية على مدار شهر واختتم الإثنين، بمشاركة 24 دولة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع القطرية، نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن الطيار غانم بن شاهين الغانم، شارك بحضور فعاليات اليوم الختامي للتمرين، الإثنين الماضي، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من نظيره السعودي فياض بن حامد الرويلي.

وأشار البيان القطري إلى مشاركة عدد من عناصر القوات المسلحة القطرية في فعاليات التمرين الذي استمر نحو شهر.

وشهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فعاليات ختام تمرين “درع الخليج المشترك 1” في مدينة الجبيل شرقي المملكة، بحضور عدد من قادة الدول المشاركة في التمرين.

وأعلنت الرياض انطلاق تمرين “درع الخليج المشترك 1” في 18 مارس/ آذار الماضي، وذلك بالتزامن مع بدء وصول قوات الدول المشاركة.

ولم يذكر البيان أسماء الدول المشاركة في التمرين، إلا أن شعار التمرين تضمن أعلام 24 دولة من بينها إلى جانب السعودية، الولايات المتحدة وبريطانيا، وباكستان، والسودان، ومصر، والأردن، وماليزيا.

فيما كان لافتًا أيضًا، أن يتضمن شعار التمرين علم قطر في ظل أزمة المقاطعة، فيما لم تعلن الرياض أو الدوحة رسميًا عن مشاركة قوات قطرية في التمرين إلا اليوم الأربعاء.

ولم يرد على الفور أي تعليق سعودي على هذا الإعلان القطري.