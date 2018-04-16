اختتام تمرين “درع الخليج المشترك 1” بحضور الملك سلمان وزعماء عرب

شهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد من القادة العرب، اليوم الاثنين، فعاليات ختام تمرين “درع الخليج المشترك 1” في مدينة الجبيل شرقي المملكة، بحضور عدد من قادة الدول المشاركة في التمرين الذي استمر لمدة شهر كامل.

وحضر التمرين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والعاهلان الأردني الملك عبدالله الثاني، والبحريني حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورؤساء السودان عمر البشير، واليمن عبدربه منصور هادي، وتشاد إدريس ديبي، ومالي إبراهيم بو بكر كيتا، وبوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوري، إضافة إلى رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي.

وشارك في التمرين قوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي من 24 دولة.

ويعد تمرين “درع الخليج المشترك 1″، الأكبر من نوعه في المنطقة سواء من حيث عدد الدول المشاركة، أو نوعية العتاد العسكري النوعي المتطور، والتقنيات المستخدمة في التمرين والتي تعد من أحدث النظم العسكرية العالمية، وحظي بمشاركة 4 دول تصنف بأنها ضمن أقوى 10 جيوش في العالم.

ومن أبرز أهداف التمرين، تفعيل مفهوم خطط العمليات العسكرية القتالية المشتركة للتصدي للأعمال العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنفيذ بين الدول المشاركة في التمرين، وإبراز التماسك والتجانس العسكري بين الدول المشاركة بالتمرين إقليميًا ودوليًا.

وأعلنت الرياض عن انطلاق تمرين “درع الخليج المشترك -1” في الـ 18 من آذار/مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع بدء وصول قوات الدول المشاركة.

ووصفت وكالة الأنباء السعودية “واس” التمرين بأنه ” أضخم التمارين العسكرية في المنطقة على الإطلاق من جهة عدد القوات والدول المشاركة”.

وقدرت أعداد القوات المشاركة فيه بعشرات الآلاف دون تحديد.