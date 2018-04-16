عودة عاصفة الاستجوابات.. وزيران كويتيان أمام مجلس الأمة مجددًا

بعد نحو 13 أسبوعًا من الهدوء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت عادت موجة الاستجوابات، وبقوة، وطالت وزير النفط ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي خضعت لاستجواب في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتقدم النائبان عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بطلب استجواب موجه إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي من 10 محاور.

وقال الطبطبائي في مؤتمر صحافي إن الاستجواب الذي يريد من خلاله إنقاذ القطاع النفطي مما أطلق عليه وصف “المافيا” التي تديره- “لم يأت من فراغ”، مضيفًا أنه سيكشف خلال الاستجواب التلاعب في المال العام.

من جانبه، قال البابطين إن هذا الاستجواب هو الاستجواب الملياري نظرًا لكمية الهدر والتلاعب بالمال العام، فيما أعلن رئيس مجلس الأمة أنّ الاستجواب سيناقش في جلسة الأول من أيار/ مايو المقبل.

في ذات السياق، كشف النقاب عن نية النائب صالح عاشور تقديم استجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح يوم الأحد المقبل، بحسب ما نقلت صحيفة “القبس” عن مصادر نيابية.

وأضافت الصحيفة أن الاستجواب سيتطرق لما وصفه بـ”التعسف في استخدام السلطة”.