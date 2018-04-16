ركاب طائرة كويتية قادمة من باريس يبيتون بفرانكفورت “اضطراريا”

تعرضت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، مساء اليوم الإثنين، إلى خلل فني طارىء بعد إقلاعها من باريس باتجاه الكويت، ما أدى إلى تحويل مسارها وهبوطها اضطراريًا في مطار فرانكفورت بألمانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن بيان صحافي صادر عن الشركة قوله، إنّه “بعد إصلاح الخلل وإقلاع الطائرة في رحلتها رقم 168 تكرر الخلل الفني ما أدى لرجوعها وهبوطها في مطار فرانكفورت مرة أخرى”.

وأضاف البيان أنّه “نظرًا لتجاوز الوقت المخصص لعمل طاقم الطائرة وحرصًا على راحة ركابنا الأعزاء تقرر مبيت الركاب في أحد فنادق فرانكفورت وتقديم كافة الخدمات والمتطلبات اللازمة لهم وتأمين عودتهم إلى الكويت”.

وذكر أنّه “سيتم نقل الركاب على الرحلة رقم 172 المقرر إقلاعها غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 20ر2 مساء بالتوقيت المحلي لفرانكفورت معربة عن تمنياتها بالسلامة للجميع”.

وبذلك يكون ركاب الطائرة الكويتية قد باتوا “اضطراريا” في المدينة الألمانية فرانكفورت، دون سابق تخطيط، أو رغبة منهم، لكن شركة الطيران آثرت السلامة على المبيت بين أحضان الأهل في الكويت.