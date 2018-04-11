الخطوط الجوية الكويتية توقف رحلاتها إلى بيروت بسبب “تحذيرات أمنية”

الخطوط الجوية الكويتية توقف رحلاتها إلى بيروت بسبب “تحذيرات أمنية”

المصدر: إرم نيوز

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، وقف رحلاتها إلى بيروت بسبب ما وصفته بـ”تحذيرات أمنية جادة”.

وقالت الخطوط الكويتية في تغريدة على حسابها في “تويتر”: “تود الخطوط الجوية الكويتية إخطار مسافريها الكرام بأنه وبناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بلبنان وحفاظًا على سلامة ركابنا الأعزاء والتزامًا من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة، تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتبارًا من الخميس وحتى إشعار آخر”.

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