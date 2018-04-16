قرقاش: غياب أمير قطر عن حضور قمة الظهران نتيجة طبيعية ومؤسفة لسياسة المكابرة

قرقاش: غياب أمير قطر عن حضور قمة الظهران نتيجة طبيعية ومؤسفة لسياسة المكابرة

المصدر: فريق التحرير

قال  وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش،” إن غياب أمير قطر عن حضور قمة الظهران نتيجة طبيعية، ومؤسفة، لسياسة المكابرة التي اتبعتها الدوحة منذ بدء أزمتها”.

وأضاف  قرقاش في تغريدة  نشرها  على”تويتر”،  يوم الاثنين، ” أن غياب الحكمة مستمر ومعه العزلة والتهميش، ولن يعوض ذلك الإعلام وشركات العلاقات العامة والولاءات المشتراة”.

وكان قرقاش قال في تغريدة سابقة: “تأتي قمة الظهران في مفترق مهم للغاية في العالم العربي، الحاجة ضرورية في هذه الظروف الاستثنائية لجمع كلمة العرب و تفعيل عملهم المشترك، و الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، قادر على ذلك”.

وكانت قمة الظهران اختتمت أعمالها  في السعودية يوم الأحد حيث أكد بيانها الختامي على ضرورة دعم الإستراتيجيات العربية لصيانة الأمن القومي العربي.

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