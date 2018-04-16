قرقاش: غياب أمير قطر عن حضور قمة الظهران نتيجة طبيعية ومؤسفة لسياسة المكابرة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش،” إن غياب أمير قطر عن حضور قمة الظهران نتيجة طبيعية، ومؤسفة، لسياسة المكابرة التي اتبعتها الدوحة منذ بدء أزمتها”.

وأضاف قرقاش في تغريدة نشرها على”تويتر”، يوم الاثنين، ” أن غياب الحكمة مستمر ومعه العزلة والتهميش، ولن يعوض ذلك الإعلام وشركات العلاقات العامة والولاءات المشتراة”.

غياب أمير قطر عن حضور قمة الظهران نتيجة طبيعية، ومؤسفة، لسياسة المكابرة التي إتبعتها الدوحة منذ بدأ أزمتها، غياب الحكمة مستمر ومعه العزلة والتهميش، ولن يعوض ذلك الإعلام وشركات العلاقات العامة والولاءات المشتراة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 16, 2018

وكان قرقاش قال في تغريدة سابقة: “تأتي قمة الظهران في مفترق مهم للغاية في العالم العربي، الحاجة ضرورية في هذه الظروف الاستثنائية لجمع كلمة العرب و تفعيل عملهم المشترك، و الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، قادر على ذلك”.

تأتي قمة الظهران في مفترق مهم للغاية في العالم العربي، الحاجة ضرورية في هذه الظروف الإستثنائية لجمع كلمة العرب و تفعيل عملهم المشترك، و الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، قادر على ذلك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 15, 2018

وكانت قمة الظهران اختتمت أعمالها في السعودية يوم الأحد حيث أكد بيانها الختامي على ضرورة دعم الإستراتيجيات العربية لصيانة الأمن القومي العربي.