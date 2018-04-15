قرقاش يعلق على قمة الظهران.. ماذا قال؟

علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، على القمة العربية الـ29 المنعقدة في المملكة العربية السعودية، موضحًا الحاجة لجمع كلمة العرب في هذا الظرف الاستثنائي.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “تأتي قمة الظهران في مفترق مهم للغاية في العالم العربي، الحاجة ضرورية في هذه الظروف الاستثنائية لجمع كلمة العرب وتفعيل عملهم المشترك، والملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، قادر على ذلك”.

تأتي قمة الظهران في مفترق مهم للغاية في العالم العربي، الحاجة ضرورية في هذه الظروف الإستثنائية لجمع كلمة العرب و تفعيل عملهم المشترك، و الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، قادر على ذلك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 15, 2018

ويترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعمال القمة العربية الـ29 التي تُعقد في مدينة الظهران، شرقي السعودية، علمًا أن وزراء الخارجية العرب اعتمدوا في اجتماعهم في العاصمة الرياض، الخميس، مشاريع قرارات سترفع إلى القادة العرب اليوم الأحد.