قمة الظهران.. تعويل عربي على الدور السعودي (فيديو)

قطب النفط العالمي مدينة الظهران السعودية تستضيف العرب، أكثر من 600 صحفي وصلوا حتى اللحظة إلى المملكة لتغطية أشغال الدورة العادية الـ29 للقمة العربية التي تبدأ بعد ساعات.

هنا في المركز الإعلامي للقمة، حيث تسير التحضيرات على قدم وساق، تترقب العدسات جدول الأعمال.

ورغم كرم الضيافة السعودية، لم تخلو تحضيرات القمة من عوائق واجهها بعض الصحفيين في الاستقبال والتنظيم، أرجعتها الجهات المختصة لعدة عوامل.

مكانة السعودية والتعويل عليها رياديًا، وهي المستضيفة حاليًا للزعماء العرب، طغا على الأجواء التحضيرية، في ظل ماتمر به المنطقة العربية حاليًا، من أزمات وحروب ليس أقلها التدخل الإيراني في الجغرافيا العربية.

وسط إجراءات أمنية مشددة، بدأ العد التنازلي لقمة زعماء البلدان العربية المنهكة بفعل الجروح التي خلفها التآمر الخارجي والمستجدات الميدانية الراهنة، التي كان آخرها الضربة الأمريكية الفرنسية البريطانية في سوريا، التي لن تغيب بالتأكيد عن نقاشات القادة العرب.