كوربين: لا أساس قانونيًا لهجوم بريطانيا على سوريا

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، اليوم السبت، إنه لا يوجد أساس قانوني للضربات التي شنّتها بريطانيا على سوريا، وإن مثل هذا التصرف سيشجع آخرين على فعل الشيء نفسه.

وأضاف أنه كان يتعين التشاور مع البرلمان قبل أن تأمر رئيسة الوزراء تيريزا ماي الطائرات البريطانية بالانضمام إلى ضربات منسقة ضد سوريا، ردًا على هجوم كيماوي تقول إن القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد شنّته في مدينة دوما قبل أسبوع.

وقال إن “تداعيات اتخاذ أي دولة عمل أحادي الجانب لا أساس قانونيًا له، هي تشجّع الآخرين على فعل الشيء نفسه، كما أن ذلك يحد من قدرتنا على الشكوى عندما يفعل الآخرون ذلك”.

وأشار كوربين إلى أنه بعث خطابًا مكتوبًا إلى ماي يطالبها فيه بنشر المشورة القانونية التي تلقّتها قبل أن تتحرك.