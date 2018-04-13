الرئيس الفلبيني يعلن عن زيارة قريبة للكويت لحل مشكلة العمالة

أعلن الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيريتي، عن نيته زيارة الكويت قريبًا، وذلك من أجل حضور توقيع اتفاقية بين البلدين تتضمن عدة شروط جديدة لحماية العمالة الفلبينية.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، قال الرئيس الفلبيني أمام حشد من مواطنيه في “هونغ كونغ”، اليوم الجمعة، إنه “تقدم بمطالبات قبل توقيع الاتفاقية، وإن الحكومة الكويتية وافقت عليها”، مشيرًا إلى أنه “سيزور الكويت لكي يشهد التوقيع”.

ومن ضمن الشروط التي ضمنتها الفلبين في الاتفاقية “ألا تقل رواتب الخدم عن 120 دينارًا، وثماني ساعات راحة يوميًا، والسماح لهم بالاحتفاظ بجوازات سفرهم وهواتفهم النقالة، والسماح للعمال بالنوم سبع ساعات على الأقل في اليوم، والسماح لهم بطهي وجبات الطعام الخاصة بهم، إضافة للسماح لهم بالخروج أيام العطل”.

وفي ذات الموضوع، قال وزير الخارجية الفلبيني في تصريح له في هونغ كونغ، إنه “لا تزال هنالك نقاط عالقة في المفاوضات بين الطرفين الكويتي والفلبيني، ولكنه أعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى حل في نهاية المطاف”.

وكانت الفلبين أعلنت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، عن تعليق إرسال عمالتها إلى الكويت، عقب تصريحات للرئيس دوتيريتي حول الانتهاكات التي تتعرض لها عاملات الخدمة المنزلية التي أدت إلى انتحار عدد منهن، بالإضافة إلى قضية الخادمة المجمدة التي عثر عليها داخل ثلاجة.