محكمة كويتية تبرئ وافدين من تهمة تمويل داعش بمبالغ ضخمة

قضت محكمة الجنايات المستأنفة في الكويت، اليوم الأربعاء، ببراءة وافدين متهمين بتمويل تنظيم داعش في سوريا، وتحويل مبالغ مالية كبيرة من الكويت للتنظيم هناك، تزيدعن 36 مليون دولار.

وبرأت المحكمة المتهمين وهم ستة وافدين يحملون الجنسيتين السورية والعراقية من التهم المنسوبة إليهم، بعد مرافعة المحامي علي العصفور، وفقًا لصحيفة “الوطن” الكويتية.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت منذ قرابة أربعة أشهر بحبس المتهمين، بعد أن أسندت النيابة العامة إليهم “تهمة تمويل الإرهاب من خلال التستر وراء شركة صرافة في منطقة المباركية لتحويل المبالغ إلى التنظيم”.

وكان مصدر مطلع قد ذكر آنذاك لصحيفة “الراي” الكويتية أن “اثنين من المتهمين قاما بإنشاء مكتب صرافة وهمي في الكويت يمارسان من خلاله نشاط تحويل الأموال إلى خارج البلاد، إضافة إلى اتهام اثنين منهم بالانضمام إلى داعش”.

وتعتبرالحكومة الكويتية تنظيم داعش من التنظيمات المحظورة في البلاد، حيث تفرض عقوبات على كل من ينتسب للتنظيم أو يساهم في تمويله، تصل أحيانًا للسجن عشرات السنين.