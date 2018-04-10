بالصور.. شاهد كيف تقلد جماعة الحوثي تنظيم داعش بشأن النساء

نفذت ميليشيات الحوثي، في المناطق الخاضعة لها بالعاصمة اليمنية صنعاء، حملة مسلحة تهدف إلى طمس صور الدعاية التي تظهر فيها نساء، كما عمدت إلى تغطية وجوه الدمى البلاستيكية المستخدمة لعرض الملابس النسوية، في عدد من المحال التجارية.

وزعم الحوثيون أن هذه الصور هي السبب في “تأخير النصر”.

وتعيد ممارسات ميليشيات الحوثي، إلى الأذهان، ما كان يمارسه تنظيما “داعش” و”القاعدة” في العراق وسوريا وأفغانستان.

ويمارس الحوثيون ذات الممارسات في قمع الحريات العامة ومحاصرة المواطنين بأفكارهم المتطرفة.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” المحلية عن شهود عيان قولهم “إن مسلحين حوثيين أقدموا على طمس ومحو وجوه صور النساء على اللوحات الإعلانية الخاصة بمحلات تصفيف الشعر وفساتين الأعراس في شارع كلية الشرطة وسط صنعاء”.