وزير خارجية البحرين: الصومال ردت على دعم الإمارات بالإساءة

قال وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، إن الصومال ردت بالإساءة والنكران على ما قدمته دولة الإمارات العربية من مساعدات إنسانية وأمنية.

وقال آل خليفة، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “أقامت الإمارات عدة مؤتمرات لدعم الصومال، وبحضور الرئيس الصومالي. ووقفت مع الصومال ضد القراصنة وقامت بكل واجب وقدمت كل دعم بالمال والسلاح والدواء. ولم ترد الصومال إلا بالنكران والإساءة والارتماء في أحضان أعداء الأمة. حسبنا الله و نعم الوكيل”.

أقامت الإمارات عدة مؤتمرات لدعم الصومال ، و بحضور الرئيس الصومالي . و وقفت مع الصومال ضد القراصنة و قامت بكل واجب و قدمت كل دعم بالمال و السلاح و الدواء . و لم ترد الصومال الا بالنكران و الاساءة و الارتماء في احضان أعداء الأمة . حسبنا الله و نعم الوكيل — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) April 10, 2018

وكان مندوب الصومال في الأمم المتحدة، أبوكار عثمان، استهجن، في آذار / مارس الماضي، ما زعم أنها “انتهاكات إماراتية” لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالصومال التي وثقها تقرير لجنة العقوبات الخاصة ببلاده.

ودعا مندوب الصومال مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف “الانتهاكات الإماراتية”، على حد زعمه.

يذكر أن الإمارات أسهمت ببناء مركز للتدريب العسكري في العاصمة الصومالية مقديشو، يقوم بتدريب وتأهيل قوات الأمن الصومالية، وكان الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو زاره في أواخر العام الماضي، وأشاد حينها بدور الإمارات في دعم نهضة الجيش الصومالي.

كما تعد منظمة الهلال الأحمر الإماراتي من أبرز المنظمات الإغاثية العاملة في الصومال، والتي تقوم بعدة أدوار إغاثية وخيرية لرفع المعاناة عن الشعب الصومالي.