كيف علقت البحرين على مشروع “قناة سلوى” البحرية السعودية؟

قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، إن “على من يفتح أبوابه وبره وبحره للقوات الأجنبية، بما يشكل تهديدًا حقيقيًا لجيرانه وللأمن الإقليمي، أن يتقبل إقامة خط بارليف على حدوده، وذلك في إشارة إلى قطر.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير البحريني في تعليقه على أنباء تدشين المملكة العربية السعودية مشروع “قناة سلوى” البحرية، والذي سيغير جغرافيا المنطقة، وسيؤدي إلى عزل قطر وتحويلها من شبه جزيرة إلى جزيرة.

على من يفتح ابوابه و بره و بحره للقوات الأجنبية ، بما يشكل تهديد حقيقي لجيرانه و للامن الإقليمي ، ان يتقبل إقامة خط بارليڤ على حدوده #قاعدة_عسكرية_سعودية_في_سلوى — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) April 9, 2018

من جهته، قال سلطان بن سحيم آل ثاني زعيم المعارضة القطرية معلقاً “بكل مرارة وأسى أقولها: أين كانت قطر وكيف بلغت؟! وبعد أن كانت عزيزة بجيرانها وأشقائها، أصبحت معزولة وحيدة بفعل سياسة نظام الحمدين”.

بكل مرارة وأسى أقولها: أين كانت قطر وكيف بلغت؟! وبعد أن كانت عزيزة بجيرانها وأشقائها، أصبحت معزولة وحيدة بفعل سياسة نظام الحمدين..

لن يرحمهم التاريخ ولن يصفح عنهم شعبهم#قاعدة_عسكرية_سعودية_في_سلوى — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) April 9, 2018

وأضاف:”استقدموا التركي والإيراني، وأبعدونا عن محيطنا الخليجي، أبعد هذا كله نستغرب أن يدافع جيراننا عن مصالحهم؟!”.

استقدموا التركي والإيراني، وأبعدونا عن محيطنا الخليجي، أبعد هذا كله نستغرب أن يدافع جيراننا عن مصالحهم؟!

#قاعدة_عسكرية_سعودية_في_سلوى — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) April 9, 2018