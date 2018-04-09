عشاء خاص بين محمد بن سلمان وماكرون في متحف اللوفر

استضاف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في عشاء خاص بمتحف اللوفر، ليل الأحد.

وأعلن قصر الإليزيه في بيان، أن الجانبين “بحثا آفاق تعاون جديد ومواضيع ذات الاهتمام المشترك، قبل المشاورات الرسمية غدًا الثلاثاء”.

ولم يتم الإعلان عن هذا اللقاء ضمن برنامج الزيارة، إلا أنه يدخل في إطار عادة ماكرون في الاحتفاء بضيوفه المميزين في أماكن تاريخية، كاستضافته فلاديمير بوتين بقصر فيرساي، ودونالد ترامب في برج إيفل.

ويتضمن برنامج الزيارة الرسمية القصيرة التي يجريها الأمير محمد بن سلمان لفرنسا، لقاء مع الوزير الأول ادوار فيليب اليوم الاثنين، ثم لقاء مع وزيرة الدفاع فلورونس بارتي.

ثم يلتقي مرة ثانية بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بقصر الإليزيه غدًا الثلاثاء.