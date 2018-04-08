الأمير محمد بن سلمان يصل إلى فرنسا (صور)

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد إلى فرنسا، في زيارة تستمر 3 أيام لعرض إصلاحاته وتعزيز العلاقات مع باريس بعد توتر مرتبط بالأزمات الإقليمية.

وحطّت طائرة الأمير عند الساعة 11,05 (09,05 ت غ)، في مطار “لو بورجيه” قرب باريس، واستقبله وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان.

وقال مصدر قريب من الوفد السعودي إن الأمير محمد بن سلمان قد يحضر الحفل الموسيقي لاختتام مهرجان الفصح في مدينة “اكس ان بروفانس” جنوب فرنسا، حيث ستعزف مقطوعات للمؤلفين الموسيقيين دوبوسي وروبرت شومان وفيليكس مندلسون.

وسيلتقي ولي العهد الرئيس إيمانويل ماكرون بعد ظهر الثلاثاء لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي باريس لن يوقع على الأرجح أي عقد كبير، فقد قال الأليزيه إن الرئيس مارون يرغب قبل كل شيء في إقامة “تعاون جديد” مع المملكة النفطية.

عقود دفاعية

وقال مسؤول من وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الأحد إن فرنسا والسعودية اتفقتا على توقيع اتفاقية حكومية جديدة لإبرام صفقات الأسلحة.

وتحل الاتفاقية محل إجراء انتقده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع. وقالت مصادر إن الأمير يريد تغيير الإجراءات التي كانت تتم في السابق.

وقال المسؤول “بالتعاون مع السلطات السعودية بدأت فرنسا استراتيجية جديدة لتصدير السلاح للسعودية والذي كانت تتولاه حتى الآن شركة (أو.دي.ايه.اس)” مشيرًا إلى المؤسسة التي تتولى حاليًا المصالح الدفاعية الفرنسية في السعودية.

وأضاف المسؤول دون الخوض في مزيدٍ من التفاصيل أن الصادرات “ستصبح الآن مشمولة ضمن اتفاقية حكومية بين البلدين. شركة (أو.دي.ايه.اس) ستتولى فقط استكمال العقود القائمة”.

وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، السعودية ضمن أكبر المشترين ولدى شركاتها الدفاعية مثل داسو وتاليس عقود ضخمة مع المملكة.

وفي السنوات القليلة الماضية اشترت الرياض دبابات وعربات مدرعة وذخيرة ومدفعية وسفنًا حربية من فرنسا.

وفي عام 2016 أقرت فرنسا تصاريح بتوريد أسلحة ربما تصل قيمتها إلى 18 مليار يورو (22.11 مليار دولار) للسعودية وسلمت بالفعل ما قيمته مليارا يورو.