صحيفة: أمير قطر يزور السعودية

قالت صحيفة “الراي” الكويتية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور السعودية هذا الشهر لحضور القمة العربية المقامة الأحد المقبل (15 أبريل/نيسان) في مدينة الظهران شرق المملكة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي عربي لم تسمه أن الشيخ تميم سيرأس وفد بلاده إلى القمة.

وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، قالت إن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، سلم دعوة رسمية إلى بلادها للمشاركة في القمة، موضحة أن ملف الأزمة ليس مطروحًا على أجندة القمة العربية.

وقالت الخاطر: “سنشارك ولكن لم نحدد بعد مستوى المشاركة”.

ومن المقرر أن تنطلق غدًا، الاجتماعات التحضيرية للقمة في دورتها التاسعة والعشرين.