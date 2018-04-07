قطر: القمة العربية لن تتناول الأزمة الخليجية‎

أفادت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، أن ملف الأزمة الخليجية لن يكون مطروحًا على أجندة القمة العربية المقرر إجراؤها في 15 نيسان/أبريل الجاري، بالسعودية.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الوزارة، لولوة الخاطر، أن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، سلم دعوة رسمية إلى بلادها، للمشاركة في القمة، إلا أن الدوحة لم تحدد بعد مستوى التمثيل فيها.

وجددت الخاطر التزام بلادها بالحوار لحل الأزمة، مستبعدة تناولها في القمة، وتابعت: “لكننا في حال تمّ طرح المسألة، كما أكدنا مرارًا، ملتزمون بالحوار في سبيل حل الأزمة، طالما أن ذلك في حدود المحافظة على السيادة والمصالح الوطنية لدولة قطر وشعبها”.

وبعد غد الإثنين، تنطلق الاجتماعات التحضيرية للقمة، في دورتها التاسعة والعشرين.