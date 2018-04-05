تطور جديد في قضية العمانيين المحتجزين في الهند بتهمة الزواج بقاصرات (فيديو)

عاد 3 عمانيين إلى بلادهم، بعد أن أفرجت عنهم السلطات الهندية إثر تبرئتهم من تهم الزواج من قاصرات، فيما تتواصل الجهود لإطلاق سراح 5 آخرين.

ووصل سليمان الشيادي ومحمد الشيادي وياسر العوضي إلى مطار مسقط، مساء أمس الأربعاء، وكان في استقبالهم أسرهم وعدد كبير من الأقرباء والأصدقاء.

وقال يوسف عفيفي نائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان: “نحن سعداء لإطلاق سراح هؤلاء وهي بادرة طيبة من قبل السلطات الهندية”.

وأضاف: “ندعو السلطات الهندية إلى تسريع محاكمة البقية وتحقيق العدالة من أجل أن يحصلوا على حقوقهم.. نحترم القضاء الهندي ونحن متفائلون بإطلاق سراح الخمسة الباقين قريبًا.. هناك جهود مكثفة تجريها اللجنة بالتنسيق مع سفارة السلطنة في الهند من أجل حل هذه القضية”.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف عمان” الناطقة باللغة الإنجليزية عن سليمان الشيادي قوله: “عدنا لوطننا ونحن بصحة جيدة ونشكر جميع الذين ساهموا في إثبات براءتنا وعودتنا إلى أهلنا.. كما نأمل بأن يعود رفاقنا الخمسة إلى أهلهم قريبًا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة في حيدرآباد أصدرت حكمًا بتبرئة الثلاثة أواخر الشهر الماضي، بعد أن تم احتجازهم لأكثر من 200 يوم بتهم الزواج من فتيات صغيرات على الرغم من نفيهم لهذه التهم.

وكانت السلطات في مدينة حيدر آباد ألقت القبض على ثمانية أشخاص، بينهم خمسة عمانيين وثلاثة قطريين في شهر أيلول/سبتمبر الماضي بتهم الزواج من قاصرات تتراوح أعمارهن بين 14 و18 سنة، وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة في الصحافة المحلية.