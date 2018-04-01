قصائد قديمة للشيخ زايد والشيخ خليفة تنسف رواية قطر

نشر أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الإثنين، قصيدتين شعريتين تبادلهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات وأمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي انقلب عليه ولده الشيخ حمد الذي يلقب في قطر الآن بـ”الأمير الوالد”.

وينسف ما ورد في القصيدتين ما حاولت قطر مؤخرًا عبر برنامج دعائي بثته قناة الجزيرة اتهام الإمارات والشيخ زايد بالوقوف خلف محاولة انقلاب فاشلة قادها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لاستعادة الحكم من ولده الشيخ حمد بن خليفة.

ويبدو من قصيدة الشيخ زايد أنه كان يحث الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني على الصبر والتهدئة، بينما بدا من قصيدة الأخير أنه غاضب جدًا من ابنه المنقلب عليه وداعميه، حيث وصفهم بـ”الخائنين”، وأن “الصخر والشجر يلعنهم.”

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم: “للتاريخ، قصيدة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراهم، وذلك بعد زيارة مبعوث الشيخ زايد بن سلطان للشيخ خليفة بن حمد يحثه على قبول التغيير و التصالح مع ابنه الشيخ حمد”.

للتاريخ، قصيدة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراهم، وذلك بعد زيارة مبعوث الشيخ زايد بن سلطان للشيخ خليفة بن حمد يحثه على قبول التغيير و التصالح مع إبنه الشيخ حمد. pic.twitter.com/COyXP4zEQG — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 1, 2018

ونشر قرقاش ما قال إنه رد الشيخ زايد، قائلًا في تغريدة أخرى: “وهنا رد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، علي الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، رحمه الله، بعد استلامه لقصيدته عبر مبعوثه”.

وهنا رد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،رحمه الله، علي الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، رحمه الله، بعد إستلامه لقصيدته عبر مبعوثه. pic.twitter.com/E9SwAMewWa — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 1, 2018

وعلق الوزير الإماراتي: “شكرًا لمن حفظ هذه القصائد لتكون الأمور واضحة في سيّر الرجال، الشيخ زايد بن سلطان، الحكيم العاقل صاحب المواقف التاريخية، وقصيدته هذه شاهدة على ذلك. رحمه الله رحمة واسعة ووفق الإمارات وقادتها”.

شكرا لمن حفظ هذه القصائد لتكون الأمور واضحة في سيّر الرجال، الشيخ زايد بن سلطان، الحكيم العاقل صاحب المواقف التاريخية، وقصيدته هذه شاهدة على ذلك. رحمه الله رحمة واسعة ووفق الإمارات وقادتها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 1, 2018

يذكر أن انقلاب أمير قطر السابق على والده واقعة شكلت في حينها صدمة كبيرة للمجتمعات الخليجية والعربية والإسلامية، حيث يتمتع الأب في أدبيات هذه المجتمعات، بمكانة فيها من القدسية والاحترام ما يجرم ويشنع “عقوق الأبناء” بكل أشكاله.