الكويت تصوب أوضاع  12733 مقيمًا غير قانوني

أعلنت الكويت عن أنها عملت على تصويب أوضاع 12733 مقيمًا بشكل غير قانوني في البلاد، وذلك منذ أوائل العام 2011 حتى نهاية الشهر الجاري، وفق ما أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

في هذا الصدد، قال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز بالتكليف، العقيد عبدالعزيز العسعوسي، السبت، إنه “تم تصويب أوضاع 8521 وتوفيق إقامتهم في البلاد بشكل قانوني”، مضيفًا أنه “يتم حاليًا متابعة تصويب أوضاع 4212 حالة ممن تم التعرف على جنسياتهم الأصلية”.

وحول الوثائق المعتمدة لتصويب الأوضاع، أوضح أن “التحديد يستند إلى وثائق مؤكدة ودلائل صحيحة، تخص الشخص نفسه أو الأب أو الجد”، لافتًا إلى أن “الجهاز أبلغ المعنيين بهذه الوثائق”.

وأفاد بأنه “تم تعديل أوضاع 5738 شخصًا إلى الجنسية السعودية، في حين يجري متابعة تعديل أوضاع 381 شخصًا، فضلاً عن قيام 1006 أشخاص بتعديل أوضاعهم إلى الجنسية العراقية، وجار تعديل أوضاع 3031 شخصًا آخرين، في حين أتم 835 شخصًا إجراءات تعديل أوضاعهم إلى الجنسية السورية وجار تعديل أوضاع 150 آخرين”.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن العسعوسي، فإنه “تم تعديل أوضاع 98 شخصًا إلى الجنسية الإيرانية، ويجري حاليًا تعديل أوضاع 127 شخصًا إلى جانب 49 شخصًا تم تعديل أوضاعهم إلى الجنسية الأردنية، في الوقت الذي يجري فيه تعديل أوضاع 46 شخصًا، بينما عدل 893 شخصًا أوضاعهم إلى جنسيات أخرى، ويجري تعديل أوضاع 463 آخرين”.

ودعا العسعوسي كل من يرغب في تعديل وضعه، إلى مراجعة مقر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية؛ لتسوية إقامته وتوفيق وضعه حسب قوانين الإقامة السارية في الكويت.