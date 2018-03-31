المركزي اليمني: الوديعة السعودية أوقفت تدهور العملة اليمنية

أشاد محافظ البنك المركزي اليمني، محمد منصور زمام، بقرار ‏الملك سلمان بن عبدالعزيز، إيداع ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني؛ الأمر الذي ساعد في وقف تدهور العملة المحلية ومراجعة ‏السياسات النقدية، وعمل على إعادة الدورة النقدية ‏للبنوك.‏

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين لمحافظ البنك اليمني مع السفير ‏الأمريكي ماثيو تلير، والسفير البريطاني مايكل أرون ‏لدى اليمن، مثمنًا في الوقت ذاته الدور الكبير الذي قدمته المملكة لبلاده في ‏جميع المجالات.‏

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد جرى خلال اللقاءين اللذين عقدا في الرياض السبت، ‏مناقشة الأعمال الجاري تنفيذها من قبل البنك اليمني بهدف ‏توحيد الإجراءات والسياسات النقدية.

وناقش زمام مع السفيرين ‏إعادة هيكلة وتطوير البنية المؤسسية المصرفية للبنك ‏المركزي اليمني، الذي تشارك فيه أمريكا ‏ضمن مجموعة الدول الأربع المساندة للملف ‏الاقتصادي بجانب بريطانيا والسعودية والإمارات، إضافة إلى صندوق النقد الدولي.‏

بدورها، أبدى السفيران الأمريكي والبريطاني، استعداد بلديهما ‏مواصلة المساعدة الفنية والمالية ودعم جهود البنك، في ‏إعادة تفعيل الحسابات البنكية مع البنوك البريطانية.‏

يذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد وجه في يناير الماضي بإيداع مبلغ ملياري دولار كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، امتدادًا لدعم المملكة للشعب اليمني، ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاثة مليارات دولار.