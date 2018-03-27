جامع تبرعات لترامب يقاضي قطر ويتهمها باختراق بريده الإلكتروني

رفع إليوت برويدي، وهو جامع تبرعات بارز للجمهوريين، دعوى قضائية ضد قطر يوم الاثنين متهما إياها بسرقة وتسريب رسائل بريد إلكتروني انتقاما منه لمحاولاته التأثير على إدارة الرئيس دونالد ترامب لصالح خصوم إقليميين لقطر.

واتهم برويدي، في الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في لوس أنجليس، قطر ووكلاء لها باختراق حسابات البريد الإلكتروني التي تخصه هو وزوجته وتقديم الوثائق المسروقة، عبر أعضاء جماعات ضغط في الولايات المتحدة، إلى وسائل الإعلام بهدف نشر تقارير تنال منه.

وتقول الدعوى القضائية التي تطالب بتعويضات غير محددة إن بعض المعلومات المسربة جرى التلاعب بها.

وقال برويدي في بيان “نعتقد أن الأدلة واضحة بأن هناك دولة تشن حملة تشويه مدبرة جيدا ضدي من أجل إسكاتي”.

وتضيف الدعوى القضائية بعدا جديدا للأزمة الدبلوماسية في منطقة الخليج حيث فرضت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر عقوبات على قطر في يونيو حزيران الماضي.