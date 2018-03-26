أكاديمي إماراتي يقترح الشرط رقم 14 لحل أزمة قطر

اقترح أكاديمي إماراتي، اليوم الإثنين، شرطًا جديدًا يضاف لقائمة المطالب الثلاثة عشر التي وضعتها الدول المقاطعة لقطر بسبب دعمها “الإرهاب” وعلاقتها مع إيران.

وطالب الدكتور عبدالخالق عبدالله، بضبط الخط التحريري والإخباري لقناة “الجزيرة” بدلًا من إغلاقها وتعيين الإعلامي السعودي عبدالرحمن الراشد مدير قناة “العربية” سابقًا مشرفًا على القناة”.

وقال أستاذ العلوم السياسية، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” اليوم: “رغم أن تحريض قناة الجزيرة @AljazeeraAR بلغ درجات قصوى إلا أنني لست مع دعوة الإغلاق بل مع ضبط خطها التحريري والإخباري”.وأضاف في تغريدته: “أقترح ضمن التسوية مع قطر مستقبلًا تعيين الإعلام السعودي القدير ومدير العربية الأسبق عبدالرحمن الراشد مشرفًا على قناة الحزيرة للقيام بهذه المهمة”.

رغم ان تحريض قناة الجزيرة @AljazeeraAR بلغ درجات قصوى الا أنني لست مع دعوة الاغلاق بل مع ضبط خطها التحريري والإخباري واقترح ضمن التسوية مع قطر مستقبلا تعين الإعلام السعودي القدير ومدير العربية الأسبق عبدالرحمن الراشد مشرفا على قناة الحزيرة للقيام بهذه المهمة @aalrashed https://t.co/jLEvmyauF2 — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) March 26, 2018

من جهته، علّق عبدالرحمن الراشد على اقتراح الأكاديمي الإماراتي قائلًا: “العزيز دكتور عبدالخالق @Abdulkhaleq_UAE ضحكت طويلًا على الفكرة التي لم تخطر حتى على بال حتى من وضع ال 13 شرطًا على قطر”.

وأضاف بقوله: “أتصور أنهم في الدوحة سيرضخون لإغلاق الجزيرة اهون عليهم من تلبية طلبكم تكليفي بإدارتها! وبقاء الجزيرة هو الدليل الحي الذين يدين قطر وليس العكس”.

العزيز دكتور عبدالخالق @Abdulkhaleq_UAE ضحكت طويلا على الفكرة التي لم تخطر حتى على بال حتى من وضع ال13 شرطاً على قطر. اتصور انهم في الدوحة سيرضخون لإغلاق الجزيرة اهون عليهم من تلبية طلبكم تكليفي بإدارتها! وبقاء الجزيرة هو الدليل الحي الذين يدين قطر وليس العكس. https://t.co/afM72kUrVL — عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) March 26, 2018

ورد عبدالخالق عبدالله: “أعتبره المطلب رقم 14 والمهم استعدادك للمهمة، أما قطر فليس أمامها خيار سوى قبول المطالب كاملة مكتملة، الشعب يريد قناة الجزيرة بإدارة عبدالرحمن الراشد بدلًا من إدارة ياسر أبوهلاله ⁦‬⁩ لوقف نهج التحريض ضد دول الرباعي العربي وكشرط لحل أزمة قطر”.