تعليقًا على عبور الطائرة الهندية.. محلل عراقي ينسف اتهام قناة الجزيرة للسعودية بالتطبيع (فيديو)

نسف المحلل السياسي العراقي، صباح الخزاعي، ادعاءات قناة الجزيرة القطرية بوجود تطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل؛ تعليقًا على خبر عبور طائرة هندية أجواء المملكة باتجاه دولة الاحتلال.

وقال الخزاعي إن الطائرة الهندية اتخذت خط سير انطلاقًا من العاصمة الهندية نيودلهي مرورًا بمدينة بومباي لتحط في العاصمة العُمانية مسقط، ثم تتابع رحلتها فوق الأجواء السعودية على ارتفاع 40 ألف قدم، لتتوجه إلى مطار بن غوريون بعد عبور الأراضي الأردنية.

وأوضح أن هذا المسار لا يمثل تطبيعًا بين الرياض وتل أبيب؛ إذ مرت الطائرة بثلاث دول ولم تعبر الأجواء السعودية إلا على ارتفاع شاهق، مشيرًا إلى أن التطبيع الحقيقي هو ما قامت به الدوحة واعترف به وزير خارجيتها السابق حمد بن جاسم آل ثاني بإقامة علاقات مع إسرائيل.

وأجبر تعليق الخزاعي مذيع الجزيرة، الذي بدا مرتبكًا بسبب ذكر اسم حمد بن جاسم، على الاعتراف بذلك، والذي أشار بدوره إلى صحة المعلومات وأن إسرائيل فتحت مكتبًا للتمثيل التجاري لها في العاصمة القطرية بالفعل.

وقال المحلل العراقي إن إسرائيل تتمنى إقامة علاقات مع الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية؛ بصفتها دولة كبيرة، عكس دول أخرى لا وزن لها في المنطقة، في إشارة على ما يبدو لقطر.

وشدد الخزاعي على أن تل أبيب لم تنجح إلى الآن في تطبيع علاقاتها مع الدول العربية، حتى تلك التي وقعت معها اتفاقيات سلام مثل مصر والأردن.