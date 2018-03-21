حركة فتح تطالب “الجزيرة” بوقف أبواق الفتنة ضد عباس

استنكرت حركة “فتح” الفلسطينية اليوم الأربعاء، ما تقوم به قناة “الجزيرة” القطرية من وضع “السم في العسل”، من خلال تجيير وتسخير بثها أبواق الفتنة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضافت حركة فتح في بيان لها اليوم: “قناة الجزيرة القطرية لا هم لهم إلا انتهاز الفرص، لبث سمومهم المقيتة ضد من يقف سدًا منيعًا أمام المشاريع الإسرائيلية المشبوهة، واستمرارها بمنح مساحة يومية للتشهير بالموقف الوطني الفلسطيني، وقيادته الصامدة أمام كل مشاريع التصفية”.

وفي نفس السياق، شكرت حركة “فتح”، في بيانها، “الإعلام الوطني والعربي والدولي الداعم، والمناصر لقضيتنا الفلسطينية العادلة، ولنضال شعبنا وصموده أمام محاولة تصفية قضيته وتمرير ما يُسمى صفقة العصر”.

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي وشعوب العالم الحرة،” بأن يرفعوا صوت الحق والجرأة أمام الانتهاكات الخطيرة، التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية ضد الشعب الفلسطيني المناضل، والساعي للحرية والاستقلال”.