رغم عدم رفع الحظر.. الفلبين تضع شروطًا جديدة لحماية عمالتها في الكويت

واصلت الفلبين تصعيدها بشأن الحظر المفروض على إرسال عمالتها إلى الكويت بالرغم من قرب التوقيع على الاتفاقية بين البلدين التي تم إنهاء المسودة منها، وبانتظار التوقيع النهائي عليها، وذلك من خلال إعلان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيريتي عن شروط جديدة تم إضافتها إلى مسودة الاتفاق لتأمين حماية للعمالة الفلبينية.

وقال الرئيس الفلبيني موضحًا طبيعة الاتفاقية والشروط التي تتضمنها: “لقد طالبت بأن تكون الاتفاقية عبارة عن عقد من الحكومة للحكومة، وسيكون هناك بعض الأحكام الإلزامية مثل السماح لعمالنا بالنوم سبع ساعات على الأقل في اليوم، وتقديم الطعام المغذي لهم، والسماح لهم بطهي وجبات الطعام الخاصة بهم”، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وأضاف الرئيس دوتيريتي: “يجب السماح للعمال الفلبينيين بالخروج في العطلات، أو دفع بدل عن ذلك، وينبغي السماح لهم بالحصول على عطل.. وكل شيء”.

وفيما يتعلق بموضوع توقيع الاتفاقية بين البلدين، فقد ذكرت وزارة العمل والعمالة الفلبينية، في بيان، أنها “تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالتوقيع الرسمي على الاتفاقية مع الكويت بشأن حماية العمال الفلبينيين، والتي من المتوقع أن يتم توقيعها في الأسبوع الأول من نيسان/ أبريل المقبل، دون تحديد المكان الذي ستوقع فيه”.

وكانت الفلبين قد أعلنت مؤخرًا أن السلطات الكويتية وافقت على بعض الشروط التي وضعتها الفلبين لتأمين حماية لعمالتها، ومن ضمن هذه الشروط “أن لا تقل رواتب الخدم عن 120 دينارًا، وثماني ساعات راحة يوميًا، والسماح لهم بالاحتفاظ بجوازات سفرهم وهواتفهم النقالة، إضافة إلى العمل في منزل واحد”.

ويذكر أن الفلبين قد أعلنت مؤخرًا أن رفع الحظر عن إرسال عمالتها إلى الكويت لن يتم بالرغم من الاتفاق بين البلدين على شروط تكفل حماية العمالة الفلبينية، وذلك حتى يتم تحقيق الشرط الذي وضعه الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بشأن الخادمة التي عثر على جثتها مؤخرًا في ثلاجة في إحدى الشقق، وهو محاكمة المتهمين بقتلها في الكويت.