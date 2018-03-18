الفلبين: لن نرفع حظر إرسال العمالة إلى الكويت قبل تنفيذ هذا الشرط

رفضت الفلبين رفع الحظر عن إرسال عمالتها إلى الكويت، بالرغم من الاتفاق بين البلدين على شروط تكفل حماية العمالة الفلبينية.

وأوضح وزير العمل الفلبيني سيلفيستر بيلو، أن بلاده لن ترفع الحظر “حتى يتم تحقيق الشرط الذي وضعه الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بشأن الخادمة التي عُثر على جثتها مؤخرًا في ثلاجة في إحدى الشقق”.

وأضاف بيلو:“عندما فُرض الحظر وضع الرئيس رودريغو دوتيرتي شرطًا قبل أن يتم رفعه، حيث قال يجب أن يكون هناك اتفاق للتأكد من أن العدالة ستعطى للخادمة جوانا ديمافليس، وهي الخادمة التي عُثر على جثتها في ثلاجة بالكويت“، وفقًا لصحيفة”القبس” الكويتية.

وأكد أن “الحظر سيظل إلى أن تقدم الكويت اتهامات ضد أرباب العمل المتهمين بقتل جوانا ديمافيليس، وستكون المرحلة الأولى تسليمهم المشتبه بهم، وتوجيه الاتهامات في قضية قتل الخادمة”.

وتابع:”لن يُرفع الحظر حتى يتم تحقيق الشرط الخاص بالخادمة المقتولة، إلا أنه قد يُرفع الحظر عن العمالة المهرة فقط دون الخدم”.

وكانت الفلبين أعلنت مؤخرًا أن السلطات الكويتية وافقت على بعض الشروط التي وضعتها الفلبين لتأمين حماية لعمالتها، ومن ضمن هذه الشروط “ألا تقل رواتب الخدم عن 120 دينارًا، و8 ساعات راحة يوميًا، والسماح لهم بالاحتفاظ بجوازات سفرهم وهواتفهم النقالة، إضافة إلى العمل في منزل واحد”.

وبالرغم من موافقة الكويت على بعض الشروط المذكورة في مسودة الاتفاقية الثنائية بين البلدين، إلا أنها رفضت الموافقة على طلب الفلبين إدراج بند الصحيفة الجنائية للكفيل الكويتي ضمن مسودة الاتفاقية.

وبالرغم من الاتفاقية، إلا أنه يُخشى أن يستمر الحظر مع مطالبة الفلبين بتسليم المتهمين بقتل الخادمة الفلبينية إلى الكويت، بعد رفض لبنان تسليم مواطنها المتهم بقتل الخادمة إلى الكويت، لأن ذلك “يخالف القوانين اللبنانية”.