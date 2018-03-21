 احتراق دورية تابعة للأمن في البحرين والداخلية تحقق

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم الأربعاء، احتراق دورية أمنية عند مدخل قرية “الدراز”، غربي العاصمة المنامة.

وأفادت الوزارة، في تغريدة عبر “تويتر”، بأن الأجهزة الأمنية المختصة انتقلت إلى الموقع لكشف ملابسات الحادث، دون مزيد من التفاصيل.

احتراق دورية أمنية عند مدخل الدراز والأجهزة الأمنية المختصة تنتقل للموقع لكشف ملابسات الحادث — Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 21, 2018

وسبق أن تم استهداف رجال أمن في المنطقة ذاتها عدة مرات، كان آخرها في يونيو/حزيران الماضي، عندما قتل شرطي وأصيب اثنان آخران في تفجير .

يذكر أن الدراز هي مسقط رأس رجل الدين الشيعي المعارض عيسى قاسم ، الذي أيد القضاء، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حكمًا سابقًا بسحب جنسيته.

ويخضع قاسم للإقامة الجبرية منذ صدور الحكم الأولي بسحب جنسيته، في يونيو/ حزيران 2016، لإدانته بالتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وعدم مراعاة واجب الولاء لها”.