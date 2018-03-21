 احتراق دورية تابعة للأمن في البحرين والداخلية تحقق

 احتراق دورية تابعة للأمن في البحرين والداخلية تحقق

المصدر: الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم الأربعاء، احتراق دورية أمنية عند مدخل قرية “الدراز”، غربي العاصمة المنامة.

وأفادت الوزارة، في تغريدة عبر “تويتر”، بأن الأجهزة الأمنية المختصة انتقلت إلى الموقع لكشف ملابسات الحادث، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن تم استهداف رجال أمن في المنطقة ذاتها عدة مرات، كان آخرها في يونيو/حزيران الماضي، عندما قتل شرطي وأصيب اثنان آخران في تفجير .

يذكر أن الدراز هي مسقط رأس رجل الدين الشيعي المعارض عيسى قاسم ، الذي أيد القضاء، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حكمًا سابقًا بسحب جنسيته.

ويخضع قاسم للإقامة الجبرية منذ صدور الحكم الأولي بسحب جنسيته، في يونيو/ حزيران 2016، لإدانته بالتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وعدم مراعاة واجب الولاء لها”.

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