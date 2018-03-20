بريطانيا: تسليم “الرجعان” غير مرتبط باتفاقية تبادل المتهمين مع الكويت

أعلن السفير البريطاني في الكويت، مايكل دافنبورت، أن قضية تسليم المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فهد الرجعان، المتواجد في بريطانيا والمتهم بواحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في مؤسسات القطاع العام، هي بيد القضاء البريطاني وليس لها علاقة باتفاقية تبادل المتهمين بين البلدين.

وقال السفير دافنبورت، إن “التصديق على اتفاقية تبادل المتهمين بين بلاده والكويت من قبل البرلمان البريطاني بعد التوقيع عليها من كلا البلدين في وقت سابق ليس لها علاقة بقضية تسليم الرجعان”، وفقاً لصحيفة “الراي” الكويتية.

وأضاف دافنبورت أن “لجنة التوجيه المشتركة الكويتية – البريطانية ستنعقد في دورتها الـ12 في نهاية حزيران/ يونيو المقبل في لندن”، مبيناً أن “آخر الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين كانت خلال زيارة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت للكويت في كانون الثاني/ يناير الماضي، وهي اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين البلدين”.

واتهم الرجعان المقيم في بريطانيا باختلاس 390 مليون دولار من مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تعد من أكبر المؤسسات الحكومية، والتي تولى الرجعان إدارتها لمدة 30 عاماً انتهت مطلع عام 2015.

وتتشعب خيوط القضية المثيرة للجدل لتصل إلى خارج الكويت، في عدد من البنوك السويسرية والبريطانية، وكان القضاء السويسري قد أصدر مطلع عام 2015 حكماً يسمح بالكشف عن 15 حساباً مصرفياً للرجعان، في بنكين اثنين فقط، وصلت قيمة المبالغ التي تم حجزها إلى 100 مليون دولار.

يذكر أن مؤسسة التأمينات تملك استثمارات بقيمة 70 مليار دولار، وهي مؤسسة حكومية تستقطع مبالغ من رواتب الموظفين الكويتيين على أن تتحمل صرف رواتبهم بعد تقاعدهم بنسبة تصل أحيانا إلى 95 %.