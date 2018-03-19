الكويتيون يحتفون بحكم قضائي انتصر لأم ضد ابنها “العاق”

قضت محكمة كويتية لصالح أم طاعنة في السن كان ابنها يريد بيع بيت العائلة، في قضية شغلت الرأي العام في الكويت.

وأوضحت صحيفة “القبس” الكويتية أن المحكمة قضت بوقف البيع مدة خمس سنوات.

وفي تفاصيل القضية التي تم تداولها على نطاق واسع في المجتمع الكويتي وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المحكمة طلبت حضور الابن والمثول أمامها بحضور والدته المقعدة.

وأفادت الصحيفة أن القاضي وجه – قبل أن يصدر حكمه – كلمة للابن قال لها: “سأقول لك كلمة واحفظها جيدًا: هذه أمك، وكما تدين.. تُدان”.

وربطت الصحيفة بين القرار ومناسبة عيد الأم، ووصفته بـ “هدية عيد الأم”.

وكانت الأم قالت للمحكمة إنّ أمنيتها ألا يبيع ابنها الوحيد بيتها، وأن ينتظر سنوات قليلة حتى تموت، لأنه لم يتبق من العمر شيئًا.

وقالت وهي بحالة انهيار وتوسل: “لا تبيعون بيتي ترى يوديني دار العجزة بس خلّوه ينطرني (ينتظرني) لما أموت”.

وكشفت الصحيفة أنها وبعد أن نشرت القضية تلقت اتصالًا من أحد المواطنين يطلب إيصاله إلى ابن هذه الأم الوحيد ليشتري هو هذا البيت وتبقى فيه الأم باقي حياتها.

وتابعت الصحيفة أن عددًا من المواطنين الكويتيين أبدوا استعدادهم لأن تسكن هذه الأم معهم، وتعهدوا أن يبروها كما يبروا أمهاتهم، وآخرون أعلنوا دفع كل الإيجارات لهذه الأم في حال تم بيع بيتها.

وعلق محامون على القضية بالقول إنه “يحق للابن بيع البيت قانونًا لكن الرحمة أعلى من القانون في هذه الحالة”.