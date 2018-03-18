محكمة كويتية تبرئ مسلم البراك من تهمة الإساءة للقضاء

قضت محكمة جنح التمييز الكويتية اليوم الأحد، ببراءة النائب السابق والمعارض مسلم البراك من تهمة الإساءة إلى رئيس مجلس القضاء السابق فيصل المرشد.

وتم الحكم ببراءة البراك بعد تنازل المستشار فيصل المرشد عن دعواه التي قدمها ضده “من باب العفو” وفقًا لحساب “الراي” الإلكتروني.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2014، أثناء ندوة أقيمت في ساحة الإرادة. إذ وجه البراك “اتهامات لمسؤوليين كبار باختلاس الأموال، إضافة إلى اتهامات إلى القضاء عينِه”، وقد تقدم آنذاك فيصل المرشد ببلاغ ضد البراك بتهمة الإساءة إلى القضاء.

ويواجه البراك أيضًا تهمة الإساءة إلى ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، التي تم تحديد تاريخ الـ 10 نيسان/ أبريل المقبل للحكم فيها، من قبل محكمة الجنايات الكويتية.

يذكر أن البراك الذي كان معتقلاً بتهمة اقتحام مجلس الأمة، ومحكوم عليه بالسجن 9 سنوات، وقد أخلي سبيله برفقة باقي المدانين في القضية نفسها في شباط/ فبراير الماضي، وتم تحديد السادس من أيار/ مايو المقبل لإصدار الحكم النهائي في قضية اقتحام مجلس الأمة.