التأجيل مجددًا بقضية إساءة النائب الكويتي المعارض مسلم البراك لملك الأردن

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، بتأجيل النظر في قضية إساءة النائب السابق والمعارض مسلم البراك لملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، حتى جلسة 10 نيسان/ أبريل المقبل، للحكم فيها.

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها، اليوم؛ للنظر في القضية المتهم فيها البراك، إضافة إلى سالم النملان والنائب السابق مبارك الوعلان والناشط عباس الشعبي، بعد تأجيلها مسبقًا بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير الماضي إلى تاريخ اليوم؛ لاستدعاء شهود النفي، وفقًا لحساب “المجلس” الإخباري.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2012، عندما انتقد البراك خلال مسيرة “كرامة وطن” الثانية ملك الأردن؛ لتسرب معلومات تفيد بأن قوات الدرك الأردنية شاركت بفض مسيرات المعارضة في الكويت آنذاك.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد نفت ما أدلى به البراك، مبينةً “استياءها لإساءته لملك الأردن”، وقامت برفع قضية ضده بـ “تهمة إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

يذكر أن البراك، الذي كان معتقلاً بتهمة اقتحام مجلس الأمة والمحكوم عليه بالسجن 9 سنوات قد أخلي سبيله برفقة باقي المدانين بذات القضية في شباط/ فبراير الماضي، وتحديد تاريخ السادس من أيار/ مايو المقبل لإصدار الحكم النهائي في قضية اقتحام مجلس الأمة.