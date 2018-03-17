الإماراتيون يحتفلون بلقب “أسعد شعب عربي”

شهدت منصات التواصل الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة احتفاءً كبيرًا من قبل المواطنين، بحصولهم على لقب الشعب الأكثر سعادة عربيًا، حسب مؤشر السعادة العالمي الذي صدر قبل أيام.

واحتلت الإمارات المرتبة رقم واحد عربيًا و20 عالميًا، في القائمة التي تصدرتها دولة فنلندا كأسعد دولة في العالم.

وتصدر وسم #الإماراتيون_أسعد_شعب_عربي قائمة الترند في الدولة الخليجية بموقع تويتر، بتغريدات بلغت نحو 11 ألف تغريدة، عدد فيها مغردون إماراتيون وعرب المميزات التي أهلت الدولة لتتبوأ هذا اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

واستهلت المغردة الإماراتية تيم الفلاسي مشاركتها على الوسم بالقول: “نحمد الله دارنا في خيرٍ فضيل من فِعل لي في ثرى داره سِكَن ????#الإماراتيون_أسعد_شعب_عربي”.

نحمد الله دارنا في خيرٍ فضيل من فِعل لي في ثرى داره سِكَن ????#الإماراتيون_أسعد_شعب_عربي pic.twitter.com/fYjJHjLzMO — تيم الفلاسي ???????????????? (@TaimAlFalasi) March 15, 2018

وكتب المغرد عبدالعزيز الحمادي، ناشرًا عددًا من الصور لقادة الإمارات: ” تعرفون لماذا نحنٌ أسعد شعب على وجه الأرض ؟ لأن مثل هؤلاء هم قادتنا”.

#الاماراتيون_اسعد_شعب_عربي تعرفون لماذا نحنٌ أسعد شعب على وجه الارض ؟ لأن مثل هؤلاء هم قادتنا ????????❤️ pic.twitter.com/sIcjRXwaef — عبدالعزيز الحمادي (@Bo_khalid228) March 15, 2018

وقالت المغردة فاطمة بنت مبارك: ” السعادة تسكن القلوب المطمئنة .. التي بذلت بإخلاص .. وأرضت ربها .. فكسبت حب ورضا شعبها”.

#سعادتنا_من_سعادة_قيادتنا

السعادة تسكن القلوب المطمئنة .. التي بذلت بإخلاص .. وأرضت ربها .. فكسبت حب ورضا شعبها#الإماراتيون_أسعد_شعب_عربي pic.twitter.com/E81Hokx7bX — فاطمه بنت مبارك???????? (@omsalem70) March 17, 2018

ولم تقتصر التغريدات المشاركة في الوسم على المغردين الإماراتيين، بل تعدتهم لآخرين عرب، برز من بينهم عدد من السعوديين، الذين أبدوا سعادتهم بحصول الإمارات على هذا اللقب.

وقال مغرد باسم “للمجد بقية”: ” سعادتهم من سعادتنا ويشهد ع ماقول إني الحين بأرضهم ووو أحس إني بالسعودية دام عزك يادار الحي”.

سعادتهم من سعادتنا ويشهد ع ماقول اني الحين بأرضهم ووو احس اني بالسعودية دام عزك يادار الحي.

#الاماراتيون_اسعد_شعب_عربي — للمجــد_بقيـة???????? (@HgSloom) March 17, 2018

وقالت مغردة تدعى خلود آل علي: ” وأنا أقول ليه إذا جيت دبي أظل طول أيامي فيها بسعادة، اثركم ماثرين علي ياأسعد شعب .. بس بجد دولتكم فخمة وشيوخكم أفخم وشعبها جميل ولطيف مع الكل”.