الإماراتيون يحتفلون بلقب “أسعد شعب عربي”

الإماراتيون يحتفلون بلقب “أسعد شعب عربي”

المصدر: فريق التحرير

شهدت منصات التواصل الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة احتفاءً كبيرًا من قبل المواطنين، بحصولهم على لقب الشعب الأكثر سعادة عربيًا، حسب مؤشر السعادة العالمي الذي صدر قبل أيام.

واحتلت الإمارات المرتبة رقم واحد عربيًا و20 عالميًا، في القائمة التي تصدرتها دولة فنلندا كأسعد دولة في العالم.

 وتصدر وسم #الإماراتيون_أسعد_شعب_عربي قائمة الترند في الدولة الخليجية بموقع تويتر، بتغريدات بلغت نحو 11 ألف تغريدة، عدد فيها مغردون إماراتيون وعرب المميزات التي أهلت الدولة لتتبوأ هذا اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

واستهلت المغردة الإماراتية تيم الفلاسي مشاركتها على الوسم بالقول: “نحمد الله دارنا في خيرٍ فضيل من فِعل لي في ثرى داره سِكَن ????#الإماراتيون_أسعد_شعب_عربي”.

وكتب المغرد عبدالعزيز الحمادي، ناشرًا عددًا من الصور لقادة الإمارات: ” تعرفون لماذا نحنٌ أسعد شعب على وجه الأرض ؟ لأن مثل هؤلاء هم قادتنا”.

وقالت المغردة فاطمة بنت مبارك: ” السعادة تسكن القلوب المطمئنة .. التي بذلت بإخلاص .. وأرضت ربها .. فكسبت حب ورضا شعبها”.

ولم تقتصر التغريدات المشاركة في الوسم على المغردين الإماراتيين، بل تعدتهم لآخرين عرب، برز من بينهم عدد من السعوديين، الذين أبدوا سعادتهم بحصول الإمارات على هذا اللقب.

وقال مغرد باسم “للمجد بقية”: ” سعادتهم من سعادتنا ويشهد ع ماقول إني الحين بأرضهم ووو أحس إني بالسعودية دام عزك يادار الحي”.

وقالت مغردة تدعى خلود آل علي: ” وأنا أقول ليه إذا جيت دبي أظل طول أيامي فيها بسعادة، اثركم ماثرين علي ياأسعد شعب .. بس بجد دولتكم فخمة وشيوخكم أفخم وشعبها جميل ولطيف مع الكل”.

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