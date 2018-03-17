بـ6.2 مليار دولار.. الإمارات تتصدر قائمة الدول المستثمرة في مصر

كشفت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم السبت، أن دولة الإمارات العربية احتلت المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة في مصر، بإجمالي استثمارات قيمتها 6.2 مليار دولار أمريكي.

وأوضح وزير التجارة، طارق قابيل، أن الصادرات المصرية ارتفعت في السوق الإماراتية لتصل إلى نحو 2.5 مليار دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الثلاثة أعوام الأخيرة تنامى بنسبة 20% .

بدوره، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل: إن الحركة التجارية بين البلدين في تجارة السلع فقط تجاوزت 3.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك تحركات جديدة لزيادتها خلال الفترة المقبلة.

وبيّن خلال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة المنعقدة في القاهرة، أن الحركة التجارية الخدمية بين البلدين تشهد تناميًا ملحوظًا من خلال وجود 5 بنوك إماراتية في مصر، و3 بنوك مصرية في الإمارات، إلى جانب وجود مجموعة من شركات المقاولات والموانئ والاتصالات من الجانبين في كلا البلدين.

وأشار إلى أن هناك اتفاقًا على المشاركة بمشاريع مشتركة؛ لإعادة إعمار العراق عبر إنشاء طرق ومحطات كهرباء ومياه وصرف صحي، إلى جانب مشاريع إسكانية وصحية وزراعية.