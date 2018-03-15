فصل جديد من “الهوس” القطري بالتسلح.. الدوحة تشتري مروحيات بقيمة 3 مليارات دولار

أعلنت مجموعة “إيرباص هيليكوبترز”، الأربعاء، أن قطر أكدت شراء 28 مروحية عسكرية من نوع “إن إتش 90” من “الكونسورسيوم” الأوروبي “إن إتش آي” و16 طائرة “إيكوروي إتش 125” لتأهيل الطيارين.

وذكر مصدر قريب من الملف أن قيمة العقد تبلغ أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

ويعد هذا العقد آخر فصل في مسلسل “الهوس” القطري بالتسلح منذ أزمة الدوحة مع الرباعية العربية “الإمارات والسعودية ومصر والبحرين”، إذ أنفقت الدولة الخليجية الصغيرة حوالي 30 مليار دولار على التسلح حتى الآن.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت عن صفقة مروحيات “إن إتش 90” على هامش معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري “ديمدكس 2018” المنعقد بالعاصمة القطرية، حسب “فرانس برس”.

واعتبرت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، في بيان لها، أن “القرار القطري يعزز الشراكة الإستراتيجية والعسكرية بين بلدينا ويشكل نجاحًا جديدًا للتصدير في فرنسا”.

وأوضحت أن 16 من المروحيات “إن إتش 90” سيتم تجميعها في موقع “إيرباص هيليكوبترز” في مارينيان بالقرب من مرسيليا جنوب فرنسا.

ويضم “الكونسورسيوم” “إن إتش آي” كلًا من شركة “ليوناردو” الإيطالية، و”إيرباص” والمجموعة الهولندية المنتجة للطائرات “فوكر”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “ليوناردو” أليساندرو بروفومو: “نحن فخورون بتوقيع هذا العقد الذي يوسّع الشراكة القوية والطويلة الأمد والمستمرة لشركة ليوناردو مع قطر”. وأوضح أن تسليم المروحيات سيبدأ في 2022.

وكانت قطر وقعت في 2014 رسالة نوايا لشراء 22 مروحية أوروبية من نوع “إن إتش 90” بقيمة حوالي ملياري يورو حينذاك؛ لكنها تأخرت في تأكيد الطلبية.

وأعلنت قطر أيضًا أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة “رايثيون” الأمريكية تغطي مجال الحماية الإلكترونية والسيبرانية.

ومن بين الصفقات التي أبرمتها قطر خلال الفترة الماضية شراء مقاتلات “إف-15″ من الولايات المتحدة و”رافال” من فرنسا و”تايفون” من بريطانيا.