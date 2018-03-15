محامي صالح يتهم قطر بالاشتراك في قتله وتقديم مبالغ ضخمة للحوثيين

اتهم المحامي الخاص للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، قطر، بتقديم مبالغ مالية “ضخمة جدًا” للحوثيين، والاشتراك في قتل صالح.

وقال المحامي محمد المسوري في تغريدات له على “تويتر”، إن قطر “تدعم الحوثيين بمبالغ مالية ضخمة جدًا، تُصرف لهم من بنك الأمل، وتصرف مرتبات الخبراء الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين، وكذا مخصصات الكثير من المشائخ والوجهاء ومهربي السلاح، إضافة إلى قيادات عسكرية وحزبية”.

وطالب المسوري، فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، بـ”مراجعة حسابات بنك الأمل، وغيرها من البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وسيتضح لهم أن قطر تسلم شهريًا مرتبات لقيادات حوثية ومؤتمرية وإصلاحية، سياسيين وعسكريين، وحتى ممن هم محسوبون على الشرعية”، على حد قوله.

معلومات مؤكدة.

قطر تدعم الحوثيين بمبالغ مالية ضخمة جدا تصرف لهم من بنك الأمل.

وتقوم بصرف مرتبات الخبراء الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين.

وكذا مخصصات الكثير من المشائخ والوجهاء ومهربي السلاح.

بالإضافة إلى قيادات عسكرية وحزبية.

جميعها تدفع من النظام القطري والتي تهرب بطرق سرية. — المحامي محمدالمسوري (@MohAlmaswari) ١٤ مارس، ٢٠١٨

بإمكان فريق خبراء مجلس الأمن.

مراجعة حركة حسابات بنك الأمل وغيرها من البنوك الواقعة تحت سيطرة #عصابة_الحوثي_الإيرانية

وسيتضح لهم أن قطر تسلم شهريا مرتبات لقيادات حوثية ومؤتمرية وإصلاحية سياسيين وعسكريين وحتى ممن هم محسوبين على الشرعية.

بالإضافة إلى الكثير من المشائخ الخاضعين لقطر — المحامي محمدالمسوري (@MohAlmaswari) ١٤ مارس، ٢٠١٨

من جانب آخر، أعلن المسوري عن تشكيل “فريق اليمن الدولي للسلام”، لمتابعة قضية اغتيال صالح، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، “وكشف حقيقتها في المحافل الدولية”.

وطالب المسوري وهو رئيس الفريق، بإنشاء “محكمة جنايات خاصة” للتحقيق في مقتل صالح.

وقال المسوري، لوسائل إعلام محلية، إن فريقه “أعد التقارير الخاصة بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون”، مطالباً بـ”إنشاء محكمة جنايات خاصة على غرار محكمة الرئيس اللبناني رفيق الحريري”.

وشدد على “ضرورة التحقيق مع الحوثيين، الذين اغتالوا صالح والزوكا مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالاشتراك مع النظامين الإيراني والقطري، وفق الأدلة التي توافرت حتى الآن”، على حد قوله.