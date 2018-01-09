ندوة بـ”اللوردات البريطاني”: قطر تموّل الإخوان وأردوغان لايخفي دعمه لهم

كشفت ندوة عقدها مجلس اللوردات البريطاني مساء الإثنين، عن حجم الدعم الذي يقدمه النظامان القطري والتركي لتنظيم الإخوان “الإرهابي”.

وأشارت الندوة إلى أن قطر تمول الإخوان في الوقت الذي لا يخفي فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعمه لهذا التنظيم.

واستضافت الندوة التي عقدت تحت عنوان ” قطر وتركيا .. هل تدعمان أجندة الإخوان؟ ” الكولونيل تيم كولينز أحد خبراء مكافحة الإرهاب في بريطانيا ومؤسس منظمة نيو سينشري لمكافحة الإرهاب الذي سلط الضوء على أجندة الإخوان وحجم الدعم المالي القطري للتنظيم الإرهابي.

وأكد كولينز أن تنظيم “الإخوان” لديه أجندة سرية تتعارض مع مبادئ الديموقراطية والحرية والمساواة ومع المبادىء الأوروبية تخدم أغراضه باستغلال تفسيراته الخاصة للدين.

ونبه كولينز إلى أن الجمعيات المرتبطة بالإخوان نفوذها أكبر بكثير من حجمها وهم لديهم أجندة مخفية معارضة لقيمنا الغربية تقسم المجتمع إلى “دارين ” سلام و حرب حيث يرون أن دار الحرب هي الغرب . ودعا كولينز قطر إلى الكف عن دعمها للإخوان المسلمين كما دعا إلى الوقوف بحزم في وجه تنظيم الإخوان في بريطانيا مشيرا إلى أن هناك أمثلة كثيرة لعمليات تمويل قطر للإخوان عبر مؤسسات في أووربا .

وقال كولينز إن قطر ملاذ للإخوان بعد هروبهم من دولهم وقدمت حوالي 165 مليون يورو تنظيم الإخوان في أوروبا.

ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول الانقلاب على مبادئ الجمهورية التركية بطريقة “ناعمة” فهو يتهم غولن بالإرهاب ولا يفعل ذلك مع “الإخوان” وهو لايخفي دعمه للإخوان في مصر . وأكد أن الكثير من التنظيمات الإسلامية في أوروبا تعمل تحت مظلة الإخوان.