بينهم دولة عربية.. ست دول تنضم رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي‎

المصدر: أ ف ب

انضمت ست دول هي الكويت و ساحل العاج وغينيا الاستوائية وهولندا والبيرو وبولندا رسميًا اليوم الثلاثاء الى مجلس الأمن الدولي، بصفتها أعضاء غير دائمين.

وعلى الأثر، تولى سفراء الدول الست، وهم خمسة رجال وامرأة واحدة هي سفيرة بولندا يوانا فرونيتشا، وضع أعلام بلدانهم بين أعلام الدول التسع الأخرى الأعضاء، في المجلس عند مدخل قاعة الاجتماعات.

ويضم مجلس الأمن 15 عضوًا بينهم خمسة دائمون، يتمتعون بحق النقض الفيتو ضد القرارات، هم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

وغادرت ست دول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن في 31 كانون الاول/ديسمبر، هي اليابان ومصر والسنغال وأوكرانيا وأوروغواي وإيطاليا.