البرلمان العربي يبدأ خطة التصدي لترشح إسرائيل على مقعد بمجلس الأمن (فيديو إرم)

أعلن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، عن بدء خطة تحرك شاملة للتصدي لترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن على أحد مقاعده العشرة غير الدائمة.

وقال السلمي في تصريحات صحفية: “البرلمان العربي اعتمد الخطة، وبدأ التحرك بالتعاون مع الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية والبرلمانات العربية، بخطة تتضمن عدة عناصر، بينها إرسال وفود من البرلمان العربي إلى الدول الكبرى كروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا”.

وأشار السلمي إلى أن البرلمان العربي بدأ التواصل مع عدة أطراف عربية ودولية؛ لإفشال المساعي الإسرائيلية الرامية إلى الحصول على مقعد غير دائم.

وعقد البرلمان العربي اليوم الخميس الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة الدكتور مشعل السلمي، ناقشت مشروعات قرارات تتعلق بتطورات الأوضاع في اليمن، وخطة البرلمان لمنع إسرائيل من الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتطورات الأوضاع على الساحة العربية.