وصول دفعة جديدة من القوات التركية إلى الدوحة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الثلاثاء، عن وصول دفعة جديدة من القوات المسلحة التركية الى قاعدة العديد الجوية، على بعد 30 كم جنوب غرب الدوحة.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية ببيان لها، إنه تم “وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية الشقيقة، التي تضم عناصر تابعة لقيادة القوات المشتركة التركية إلى قاعدة العديد الجوية”.

وأشارت، إلى أنه “من المقرر أن تنضم هذه الدفعة إلى القوات التركية المتواجدة حاليًا في كتيبة طارق بن زياد الآلية”، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

وقالت، إن القوات المنضمة حديثًا ستباشر مع نظيرتها القطرية “تمارين عسكرية لرفع القدرات العسكرية المشتركة”. مشيرة إلى أن وصول تلك الدفعة يأتي ضمن الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين دولة قطر والجمهورية التركية.

وبينت أن التعاون بين البلدين يأتي “ضمن مهام محاربة الإرهاب، ومكافحة التطرف وحفظ الأمن في المنطقة”.

وكانت أولى طلائع القوات التركية قد وصلت الدوحة، في 19 يونيو/ حزيران الماضي، ثم توافد أفراد من القوات التركية على دفعات إلى العاصمة القطرية.

ويجمع كل من تركيا وقطر حلف وتعاون عسكري، قائم على توافق وجهات نظر الجانبين حول دعم جماعة الإخوان المسلمين، وتنظيمات أخرى مصنفة إرهابية في العديد من الدول.