رؤساء أركان تركيا وقطر والسودان يتباحثون في الخرطوم

يجري رئيس الأركان القطري، الفريق طيار ركن غانم بن شاهين الغانم، مباحثات عسكرية في الخرطوم، في إطار زيارة تستغرق عدة أيام، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وذكرت الوكالة، أن الغانم وصل الخرطوم، أمس الإثنين، وكان في استقباله نظيره السوداني، الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى، والسفير القطري بالخرطوم، راشد بن عبد الرحمن النعيمي.

وأوضحت، أن الغانم سيجري خلال زيارته، عددًا من اللقاءات، على مستوى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان السودانية.

وفي وقت سابق، اليوم، قال بيان صادر عن الجيش التركي، إن رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار، عقد في الخرطوم اجتماعًا ثلاثيًا، مع نظيريه السوداني والقطري.