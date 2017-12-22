هذه حقيقة منع التونسيات من السفر إلى الإمارات‎

سمحت الشركة الإمارتية للطيران بسفر كافة التونسيات المتجهات إلى الإمارات سواء مع عائلاتهن أو بمفردهن، وذلك بعد اللغط الذي أثير حول منع سفر التونسيات على متن هذه الخطوط اليوم الجمعة، بحسب إذاعة “موازاييك اف ام” التونسية.

وكانت وسائل إعلام تونسية محلية نقلت عن موظف بمكتب التسجيل التابع للشركة الإماراتية في مطار تونس قرطاج الدولي اليوم الجمعة، قوله إن تعليمات صدرت بعدم سفر أي امرأة تونسية متجهةً إلى الإمارات على متن خطوط الشركة الإماراتية، باستثناء المتحصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية، دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات، وهذا يشمل أيضًا رحلات العبور.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” إن رئيس الوزراء يوسف الشاهد استقبل سفير دولة الإمارات العربية لدى تونس، دون الكشف عن تفاصيل اللقاء.