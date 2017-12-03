بالصور.. أمير الكويت يشرف بنفسه على تحضيرات القمة الخليجية

أشرف أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، على التحضيرات الجارية في مبنى قاعة التحرير، بقصر بيان؛ استعدادًا لاستقبال القمة الخليجية، المقرر انعقادها يومي 5 و6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأظهرت صور، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمير الكويت داخل القصر، وهو يطّلع على الترتيبات، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت عن إغلاق بعض الطرق الرئيسية في البلاد، الثلاثاء المقبل؛ بمناسبة انعقاد القمة الخليجية.

ونقل “إرم نيوز”، عن مصدر دبلوماسي خليجي، قوله، إنه “في حال عقد قمة خليجية هذا الأسبوع في الكويت، فإنها ستنعقد بمن حضر، وسيكون لكل بلد حرية اختيار مستوى التمثيل، وليس بتنسيق مشترك، كما جرت العادة في قمم مجلس التعاون السابقة، وذلك في ظل الأجواء الاستثنائية؛ جراء أزمة قطر“.

وأضاف المصدر، أنه “من المتوقع، إذا ما قررت الدول المقاطعة، المشاركة في القمة؛ فإنها ستشارك بمستوى تمثيلي منخفض، لا يتجاوز على الأرجح السفراء، بينما ستشارك سلطنة عمان، بنائب رئيس الوزراء أسعد طارق”.