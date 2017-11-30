تميم يتلقى دعوة من أمير الكويت للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في الدورة الـ 38 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر انعقادها في مدينة الكويت خلال الفترة من الـ 5 إلى الـ 6 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، سلم الرسالة سفير دولة الكويت لدى قطر حفيظ العجمي خلال استقبال تميم له اليوم الخميس.

ويعد هذا أول إعلان رسمي عن بدء الكويت توجيه الدعوات للقمة الخليجية في موعدها المرتقب، وفي مكانها المقرر.

وكان دبلوماسي كويتي قال أمس، إن بلاده وجهت دعوات لدول الخليج لحضور القمة الخليجية بالكويت، وتنتظر الرد، مشيرًا إلى أن القمة ستنطلق في موعدها المحدد “حال موافقة جميع دول الأعضاء بمجلس التعاون”.

وأمس، نقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصادر دبلوماسية مطلعة، أن القمة الخليجية ستعقد في الخامس والسادس من كانون الثاني/ديسمبر المقبل في الكويت.

وأضافت المصادر، أن القمة ستعقد “كاملة النصاب”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويمثل انعقاد القمة، في حال تم ذلك، انفراجة في الأزمة الخليجية القائمة منذ 6 أشهر.

ويقوم أمير الكويت بوساطة لحل الأزمة الخليجية، عقب قيام كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الـ 5 من حزيران/ يونيو الماضي بقطع علاقاتها مع الدوحة.