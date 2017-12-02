بالفيديو.. إحياء اليوم الوطني الإماراتي في أشهر أسواق الكويت

احتفلت الكويت السبت بالذكرى الـ46 لليوم الوطني الإماراتي، من خلال فعاليات شعبية وتراثية إماراتية، تم تجسيدها في سوق المباركية الشهير.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الشباب الذين يؤدون الرقص الشعبي الإماراتي في ساحات سوق المباركية الكويتي على صدى أناشيد وطنية، وسط رفع الأعلام الإماراتية، مع حضور كويتي كبير.

يا إمارات الشرف .. حـرة وأبـية ????????❤️????????

سوق المباركية في الكويت بنكهة إماراتية #روح_الإتحاد #اليوم_الوطني_الـ46 pic.twitter.com/eDqdrwWY7k — المجلس ???????? (@Almajlliss) December 2, 2017

وكانت أبراج الكويت الثلاثة بالإضافة إلى بنك الكويت المركزي قد توشحت بأعلام الإمارات احتفالًا باليوم الوطني.

واحتفل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت باليوم الوطني الإماراتي، من خلال المشاركة بوسم #”اليوم_الوطني_الإماراتي46″.

وقال النائب في مجلس الأمة الكويتي ناصر الدوسري :”#اليوم_الوطني_الإماراتي46 كل عام والشعب الإماراتي بألف خير، كل عام وأنتم في أمن وأمان، دامت أفراحكم”.

وهنأ المحامي الكويتي سعود مطلق السبيعي الشعب الإماراتي باليوم الوطني قائلًا “خالص التهاني لإمارات العز والكرامه باليوم الوطني المجيد، وعاش شعب زايد ذخرًا وسندًا للخليج وللأمة العربيه”.

وتحتفل الإمارات في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، بشكل رسمي وشعبي، بالعيد الوطني بذكرى اتحاد إماراتها السبع عام 1971.