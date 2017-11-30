بالصور والفيديو.. الكويت تشارك الإماراتيين الاحتفال بيومهم الوطني

تستعد دولة الكويت لمشاركة الإماراتيين الاحتفال بعيدهم الوطني السادس والأربعين، الذي يصادف السبت المقبل، من خلال إضاءة أبراج الكويت وأسواقها، بألوان علم الإمارات.

وتوشحت أبراج الكويت الثلاثة بعلم الإمارات، إضافة إلى سوق “المباركية” الشهير، حيث برزت أعلام الإمارات إلى جانب أعلام الكويت.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنك الكويت المركزي مضاءً بعلم الإمارات، للاحتفال باليوم الوطني الإماراتي.

وتحتفل الإمارات في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، بشكل رسمي وشعبي، بالعيد الوطني بذكرى اتحاد إماراتها السبع عام 1971.